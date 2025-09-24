Barajlarda alarm: Doluluk oranı yüzde 1’e düştü

Yurt genelinde olduğu gibi bu yıl da yüksek sıcaklıklar ve kuraklık Kahramanmaraş’ta barajların doluluk oranlarını ciddi şekilde düşürdü. Kente içme suyu sağlayan 3 barajın doluluk oranı kritik seviyelere gerilerken, su kaynakları alarm vermeye başladı.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk, Kartalkaya’da yüzde 31’e, Menzelet’te yüzde 38’e, Ayvalı’da ise yüzde 1’e kadar düştü. Özellikle Ayvalı Barajı’nın neredeyse kuruma noktasına gelmesi endişe yarattı.

DEPREM SU KAYNAKLARINI DA VURDU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık, kuraklığın yanı sıra 6 Şubat 2023’teki depremlerin de su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Depremlerin, yer altı su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini ve şehir altyapısına zarar verdiğini belirten Cırık, bunun yanı sıra yüksek sıcaklık ve düşük yağışın su miktarını daha da azalttığını ifade etti.

“AYVALI BARAJI YÜZDE 1 SEVİYESİNE DÜŞTÜ”

Cırık, Kahramanmaraş’ta tarımsal sulama, içme suyu ve enerji üretiminde kullanılan 8 baraj bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Kahramanmaraş, Türkiye genelinde su potansiyeli en yüksek kentlerden biri fakat son yıllarda yaşadığımız kuraklık barajlarımızı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu barajlarımızın doluluğu geçen yıla oranla yüzde 30 seviyelerine kadar düştü. Şu anda en riskli durumda olan, içme suyu için kullanılan Ayvalı Barajı ve su seviyesi yüzde 1 civarında.”

ALTERNATİF KAYNAKLARA YÖNELİNDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Barajı’na takviye yaptığını belirten Cırık, bu sayede şehrin içme suyu ihtiyacının büyük oranda karşılandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

