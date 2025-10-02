Bartın’da kauçuk fabrikasında panik! 14 işçi dumandan etkilendi

Bartın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında yeni kurulan makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu


Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında akşam saatlerinde endişe yaratan bir olay yaşandı. Fabrikada yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi fenalaştı.

Mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SAYI ARTIYOR!

Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında yeni kurulan makinenin bantlarından sızan dumandan etkilenen işçi sayısı artmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuran işçi sayısının 32’ye çıktığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, 32 işçiden 26’sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken 6 işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bartın kauçuk fabrikası işçi zehirlenme
