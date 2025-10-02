Beklenmedik gelişme! 1. Lig kulübü olağanüstü genel kurul kararı aldı!
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla olağanüstü kongreye gidiyor. Kongrenin yapılacağı tarih ve yer belli oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, yönetim kurulunun 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle olağanüstü kongreye gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, kongrenin 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağı ifade edildi.
Yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise kongrenin 25 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı