Başakşehir'in yeni merkezi Damla Kent'te daire seçim süreci başlıyor!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi'nde daire seçim sürecinin 26 Kasım 2025 itibarıyla başladığını resmen açıkladı. Projenin halka arz ve ihale süreçlerinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, Damla Kent yeni bir aşamaya geçmiş oldu. Bu gelişmeyle, sertifika sahiplerinin uzun süredir beklediği asli alım ve daire seçimi sürecine erişim sağlanmış oldu.

Emlak Konut GYO, yatırımcıların talebini alarak Gayrimenkul Sertifikası aracılığıyla biriktirdikleri tasarruflarını kısa sürede konuta dönüştürme fırsatını bu süreçle birlikte tamamlamayı hedefliyor. Gayrimenkul Sertifikası satın almak isteyen yatırımcılar, "DMLKT" koduyla sertifikalarını İstanbul Borsası üzerinden aracı kurumlar aracılığıyla da alıp satmaya devam edebiliyor.

PROJE VE SÜREÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Projesi'nin halka arz edilen A ve B etaplarında toplam 2 bin 214 bağımsız bölüm bulunuyor. Projenin halka arz edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçleri 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamlanarak, inşaat faaliyetlerinin başlatıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu gelişmeler, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

İdarenin açıklamasına göre, projenin gerçek maliyetler üzerinden hesaplanarak, 2026 yılı için beklenen gerçekleşme bütçelerini belirleyebilmek amacıyla Emlak Konut GYO, 25 Kasım 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapmış ve bu başvuru, 7 Kasım 2025 tarihinde kurul tarafından onaylanmıştır.

DAİRE SEÇİM VE ASLİ ALIM NASIL YAPILACAK?

Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olmak isteyen yatırımcılar için daire seçme ve asli alım süreci 26 Kasım 2025 itibarıyla resmen başladı.

Yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, aşağıdaki adımları izleyerek daire seçimlerini yapabilirler:

Öncelikle " www.damlakent.emlakkonut.com.tr " ve " https://emlakkonut.com.tr/ " web sitelerini ziyaret ederek belirlenen projedeki daireleri inceleyip tercih ettikleri konutu belirtecekler.

Bu aşamadan sonra yatırımcılar, sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek geçerli sertifika bildirimini yapacaklar.

Aracı kurum, yatırımcının talebini Emlak Konut GYO’ya iletecek ve süreç resmen başlamış olacak.

İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Projesi, 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda yer alıyor. Proje, Emlak Konut kalitesiyle 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle ihtiyaca cevap veriyor.

Projede eğitim kurumları, hastaneler ve camilerin yanı sıra geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşam için gerekli tüm unsurlar bulunuyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın konumda olan Damla Kent projesi, İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5 bağlantıları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkanı sunuyor. Ulaşım kolaylığı; 3 metro hattı ve 1 tramvay hattının da ulaşım ağında bulunması sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler www.damlakent.emlakkonut.com.tr ve https://emlakkonut.com.tr/ web sitelerini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilirler.