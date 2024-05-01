Başkent yine sağanağa teslim oldu! Alt yapı eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serildi

Başkent Ankara kuvvetli sağanak yağışa teslim oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, metro hatları hizmet dışı kaldı. Alt yapıdaki yetersizlik bir kez daha gözler önüne serildi. Uzmanlarsa yaşanan durumun sorumlusunun iklim değil şehir yöneticileri olduğunu vurguladı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Ankara’da 30 Nisan akşamı başlayan kuvvetli sağanak yağış ve dolu başkentte yaşamı olumsuz etkiledi.

"Sel olmuyor deyip maalesef üstlerini yapıyorlar yolların. Sonra da olduğu zaman da çok büyük ekonomik kayıplara neden oluyor. Gelin o paraları oraya vereceğimize şu dereleri rahatlatalım. Islah edelim."

Caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı. Yollarda ise göçükler oluştu.  OSB- Törekent- Ankara Kültür Merkezi metro istasyonlarında sel baskını nedeniyle hizmetler durduruldu.  

Yaşanan bu gelişmeler gözleri şehrin alt yapı sorunlarına çevirdi. Kimi çevreler, sel baskınlarının iklim değişikliği nedeniyle olduğunu iddia etti.

"Şu yaşadığımız olayların iklimde hiçbir ilgisi yok. Burada daha çok yağmur falan yağmıyor ki, normal yağıyor işte yani 40-50 kilogram. Sorun burada yerleşim yerlerinin iyice artık sel yataklarına girmesi."

Uzmanlar ise, doğru bir alt yapı inşa edilmediği görüşünde.

"İstediğinizi yapın suyu zapt edemezsiniz, su bir şekilde bir yerden geçecek. Açacaksınız altını yapacaksınız, üstünü kapatacaksınız üstü yol olacak. Suyun geçeceği kadar ve böylece hiçbir şey rahatsız etmez şeyler geçen su kimse hiçbir ne metroyu rahatsız eder ya da otobüsleri rahatsız eder."
Sağanak yağış Ankara'da hayatı felç ettiSağanak yağış Ankara'da hayatı felç ettiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara # ankara # sağanak # sel
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