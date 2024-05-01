Başkent yine sağanağa teslim oldu! Alt yapı eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serildi

Ankara’da 30 Nisan akşamı başlayan kuvvetli sağanak yağış ve dolu başkentte yaşamı olumsuz etkiledi.

"Sel olmuyor deyip maalesef üstlerini yapıyorlar yolların. Sonra da olduğu zaman da çok büyük ekonomik kayıplara neden oluyor. Gelin o paraları oraya vereceğimize şu dereleri rahatlatalım. Islah edelim."

Caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı. Yollarda ise göçükler oluştu. OSB- Törekent- Ankara Kültür Merkezi metro istasyonlarında sel baskını nedeniyle hizmetler durduruldu.

Yaşanan bu gelişmeler gözleri şehrin alt yapı sorunlarına çevirdi. Kimi çevreler, sel baskınlarının iklim değişikliği nedeniyle olduğunu iddia etti.

"Şu yaşadığımız olayların iklimde hiçbir ilgisi yok. Burada daha çok yağmur falan yağmıyor ki, normal yağıyor işte yani 40-50 kilogram. Sorun burada yerleşim yerlerinin iyice artık sel yataklarına girmesi."

Uzmanlar ise, doğru bir alt yapı inşa edilmediği görüşünde.