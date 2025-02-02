Başkentte kanlı gece: Kumar borcu yüzünden akrabasını öldürdü

Gece saatlerinde dernekte kumar oynayan Ali Giraç, kaybettiği parayı karşılamak için akrabası Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.'den borç istedi. Ancak olumsuz yanıt alınca öfkelenen Giraç, evine giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar derneğe döndü.

İçeri girer girmez ateş açan saldırgan, saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir’i ağır yaraladı. B.D. ise hızla saklanarak saldırıdan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Giraç, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.