Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!

İlk etapta Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgeleri su kesintilerinden etkilendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, boru hattındaki patlamalar sebebiyle günlük 250 bin metreküp açık oluştuğu duyuruldu.

Belediye, 17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana geldiğini ve bu nedenle şehre iki hat üzerinden toplam 450 bin metreküp su verilebildiğini açıkladı. Ardından 27 Eylül’de 2. hatta da arıza oluştuğu, bu kez şehre tek hattan yalnızca 230 bin metreküp su verilebildiği belirtildi. Ankara’nın günlük ihtiyacı dikkate alındığında 250 bin metreküplük açık meydana geldi.

ASKİ, 6 Ekim’e kadar dönüşümlü kesintilerin süreceğini duyurdu. Ayrıca bugün sabah 08.00 ile yarın 15.00 arasında Çankaya ilçesinde de su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Çayyolu

Alacaatlı

Koru

Mutlukent

Ümit

Yaşamkent

Dodurga

Beytepe alt kotları

Konutkent

Ahmet Taner Kışlalı