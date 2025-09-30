Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!
Ankara’nın su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı boru hattında farklı günlerde yaşanan patlamalar nedeniyle başkentte su kesintileri başladı. ASKİ’nin açıklamasına göre kesintilerin 6 Ekim’e kadar dönüşümlü şekilde süreceği bildirildi.
İlk etapta Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgeleri su kesintilerinden etkilendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, boru hattındaki patlamalar sebebiyle günlük 250 bin metreküp açık oluştuğu duyuruldu.
Belediye, 17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana geldiğini ve bu nedenle şehre iki hat üzerinden toplam 450 bin metreküp su verilebildiğini açıkladı. Ardından 27 Eylül’de 2. hatta da arıza oluştuğu, bu kez şehre tek hattan yalnızca 230 bin metreküp su verilebildiği belirtildi. Ankara’nın günlük ihtiyacı dikkate alındığında 250 bin metreküplük açık meydana geldi.
ASKİ, 6 Ekim’e kadar dönüşümlü kesintilerin süreceğini duyurdu. Ayrıca bugün sabah 08.00 ile yarın 15.00 arasında Çankaya ilçesinde de su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
Çayyolu
Alacaatlı
Koru
Mutlukent
Ümit
Yaşamkent
Dodurga
Beytepe alt kotları
Konutkent
Ahmet Taner Kışlalı