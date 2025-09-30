Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!

Ankara’nın su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı boru hattında farklı günlerde yaşanan patlamalar nedeniyle başkentte su kesintileri başladı. ASKİ’nin açıklamasına göre kesintilerin 6 Ekim’e kadar dönüşümlü şekilde süreceği bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!
Yayınlanma: Güncellenme:

İlk etapta Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgeleri su kesintilerinden etkilendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, boru hattındaki patlamalar sebebiyle günlük 250 bin metreküp açık oluştuğu duyuruldu.

Belediye, 17 Eylül 2025’te Depo 6 ile Depo 7 arasında bulunan 1. hatta arıza meydana geldiğini ve bu nedenle şehre iki hat üzerinden toplam 450 bin metreküp su verilebildiğini açıkladı. Ardından 27 Eylül’de 2. hatta da arıza oluştuğu, bu kez şehre tek hattan yalnızca 230 bin metreküp su verilebildiği belirtildi. Ankara’nın günlük ihtiyacı dikkate alındığında 250 bin metreküplük açık meydana geldi.

ASKİ, 6 Ekim’e kadar dönüşümlü kesintilerin süreceğini duyurdu. Ayrıca bugün sabah 08.00 ile yarın 15.00 arasında Çankaya ilçesinde de su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Çayyolu
Alacaatlı
Koru
Mutlukent
Ümit
Yaşamkent
Dodurga
Beytepe alt kotları
Konutkent
Ahmet Taner Kışlalı

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyorMeteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyorYurt
Kayseri’de dehşet! 12 yaşındaki çocuk üvey babasını kalbinden bıçakladıKayseri’de dehşet! 12 yaşındaki çocuk üvey babasını kalbinden bıçakladıYurt
su kesintisi
Günün Manşetleri
Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Netanyahu Trump'ın Gazze planını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Beyaz Saray’dan kritik açıklama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı
“AB üyeliğimiz Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”
Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız
Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar 30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar
Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak! Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!