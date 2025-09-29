Kayseri’de dehşet! 12 yaşındaki çocuk üvey babasını kalbinden bıçakladı

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 8’inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Y.C.K. ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Y.C.K., eline aldığı bıçakla üvey babasını kalbinden bıçakladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri H.P.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı adam, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisine başlanan H.P.’nin hayati tehlikesinin devam edip etmediği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Üvey babasını bıçaklayan 12 yaşındaki Y.C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Küçük yaştaki çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.