Batman'da ev yangını! 77 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti

Batman’ın Kuyubaşı Mahallesi’nde, 8 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Çocuk odasında başladığı belirlenen yangında, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, binada dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Yangın çıkan dairede bulunan bir çocuk, bir kadın ve 77 yaşındaki yatalak Abdulmenaf Görnü, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Görnü, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.