Batman'da ev yangını! 77 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti

Batman’ın Kuyubaşı Mahallesi’nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 77 yaşındaki yatalak adam yaşamını yitirdi, 10 kişi dumandan etkilendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Batman'da ev yangını! 77 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Batman’ın Kuyubaşı Mahallesi’nde, 8 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Çocuk odasında başladığı belirlenen yangında, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, binada dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti.
Yangın çıkan dairede bulunan bir çocuk, bir kadın ve 77 yaşındaki yatalak Abdulmenaf Görnü, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Görnü, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya pompalı tüfekle saldırmıştı: Mahkeme tutuklama kararı verdiGazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya pompalı tüfekle saldırmıştı: Mahkeme tutuklama kararı verdiGündem
İsrail ordusu ateşkesi bozdu: Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenlediİsrail ordusu ateşkesi bozdu: Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenlediDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

batman yatalak
Günün Manşetleri
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı
‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’
“Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşacak”
10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu
Çok Okunanlar
İstanbul’da elektrik kesintisi! İstanbul’da elektrik kesintisi!
Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar 750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar
Ev hayali artık daha pahalı! Ev hayali artık daha pahalı!