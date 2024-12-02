Batman'da feci olay: Tarlada çalışan genç ağır yaralandı

Batman'da, tarlada çalışırken çapa makinesine iki ayağını kaptıran 20 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman'da feci olay: Tarlada çalışan genç ağır yaralandı
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde, akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 20 yaşındaki İ.T., tarlada çapa makinesiyle çalışırken, bir anda dengesini kaybedip iki ayağını da makineye kaptırdı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç İ.T.’yi ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Acil serviste tedavi altına alınan İ.T., ardından ameliyata alındı. 

Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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