Manisa'da korkunç kaza: Zeytin yüklü kamyonet eve çarptı

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Efendili Mahallesi'nde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası gerçekleşti. M.A. (49) yönetimindeki 45 APD 957 plakalı zeytin yüklü kamyonet, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kazada, kamyonetin yolcu koltuğunda oturan 31 yaşındaki Hasan Ekici hayatını kaybederken, sürücü M.A. ve yanındaki 27 yaşındaki İ.M. yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, Gördes Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayatını kaybeden Hasan Ekici'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.