Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı! Can kaybı ve yaralı sayısı yüksek

Batman'ın Kozluk ilçesinde, yola fırlayan keçiye çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı! Can kaybı ve yaralı sayısı yüksek
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Kaza, sabah saatlerinde Batman-Kozluk karayolu üzeri Samanyolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan bir keçinin aniden yola fırlaması sonucunda seyir halindeki otomobil sürücüsü keçiye çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedince, kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, taklalar atan otomobildeki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki B.K. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 8 kişi hastanelere kaldırıldı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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