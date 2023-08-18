Batman'da tarihi mezar taşını taşımak için canla başla mücadele ettiler!

Sason ilçesine bağlı Erikli köyünden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta üzerinde çeşitli figürlerin olduğu ve tarihi olduğu değerlendirilen mezar taşını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen mezar taşının taşınmasına karar verilmesinin ardından taşın bulunduğu yere giden jandarma, güvenlik korucuları, müze müdürlüğü ekipleri ve köyde bulunan vatandaşlar, 400 kilogram ağırlığındaki taşı yokuşlu yolda taşıyabilmek için yoğun çaba sarf etti.

YOKUŞLU ZORLU YOLDA YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE TAŞIDILAR!

Tarihi mezar taşını battaniyelere saran ekipler, kalas ve halatlar yardımıyla yokuşlu zorlu yolda yaklaşık 1 kilometre taşıyarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



Taşın taşınması için jandarma, güvenlik korucuları ve müze müdürlüğü ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini belirten vatandaşlardan Sezgin Ayaz, tarihi olduğu değerlendirilen üzerinde kabartma figürlerinin bulunduğu mezar taşının yokuşlu yolda 1 kilometre boyunca taşınarak yetkililere teslim edildiğini söyledi.