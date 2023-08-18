British Museum'da hırsızlık skandalı! British Museum'da aynı olaylar yaşanmıştı

British Museum yaptığı açıklamada, şüphelerin üstüne giderek British Museum'un bir depodan mücevherlerin yağmalandığını fark etti. Bir personelini kovduğunu ve güvenlik uygulamalarını gözden geçirmeye başladığını duyurdu.

British Museum'dan yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan işçinin, M.Ö .15. yüzyıldan ve M.S. 19. yüzyıla kadar uzanan altın takıları ve gümüş takılar da dahil olmak üzere birçok eşyayı çaldığı tespit edildi.

BRİTİSH MUSEUM'DA SORGU DEVAM EDİYOR

Londra polis teşkilatı yaptığı açıklamada soruşturmanın devam ettiğini ancak bir tutuklama olmadığını ifade etti.

Müze yetkilileri yaptığı açıklamada, polis soruşturması nedeniyle müzenin kayıp öğelerin değeri hakkında yorum yapmayacağını veya onlar hakkında daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Müze, eşyaların çoğunun bir depoda saklanan küçük parçalar olduğunu söyledi. Müze, yakın zamanda hiçbirinin halka teşhir edilmediğini belirterek, akademik çalışmalarda kullanıldığını ifade etti.

Müze başkanı George Osborne, basın bülteninde, müzenin şu anda öğeleri kurtarmak için çalıştığını ve "bunun bir daha olmamasını sağlamak için güvenlik ve koleksiyon kayıtlarına yatırım yaparak ne gerekiyorsa yapacağını" söyledi.

Müze yetkilileri, müzenin şu anda çalınan eşyaları kurtarmak için çalıştığını ve böyle bir olay bir daha yaşanmaması için elinden gelenleri yaptıkları açıkladı.

BRİTİSH MUSEUM'DA HIRSIZLIK SKANDALI

Kısa süre öncelerinde de British Museum'da soygunlar yaşanmıştı. 2017'de müze, altı yıl önce neredeyse 1.000.000 dolar değerindeki elmas Cartier yüzüğünü kaybettiğini duyurdu. 2004'te açılış saatlerinde 15 parça Çin takısı çalınırken, 2002'de bir kaidenin tepesinden 2.500 yıllık bir Yunan mermeri başı alındı.

Başka Avrupa müzeleri de son zamanlarda hırsızlığın kurbanı oldu. Geçen yıl, hırsızlar Manching, Bavyera'daki Kelt ve Roma Müzesi'nden yaklaşık 500 antik altın sikkenin önbelleğini çaldı. 2019'da, Dresden'deki Green Vault müzesindeki bir soygun, yaklaşık 100 milyon €, yaklaşık 108 milyon $ değerinde mücevherin kaybolmasına neden oldu. Mayıs ayında, beş adam bu soygundaki rollerinden dolayı mahkum edildi ve mücevherlerin çoğu kurtarıldı.

Londra, bu üzücü olayın ardından, daha güvenlikli bir müze inşa etmeye hazırlandıklarını duyurdu.