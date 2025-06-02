Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz olacak?
Kurban Bayramı’nda vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ancak bu uygulama tüm yolları kapsamıyor.
5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollar ile şu köprülerden geçişler ücretsiz olacak:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Aynı süre boyunca, KGM’nin işlettiği tüm otoyollar da ücretsiz geçiş uygulamasına dahil.
Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen bazı köprü ve otoyollar bu uygulamanın dışında tutuluyor. Bu nedenle, bayram boyunca aşağıdaki güzergâhlar ücretli olmaya devam edecek:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Osmangazi Köprüsü
Avrasya Tüneli
Kuzey Marmara Otoyolu
Ankara-Niğde Otoyolu
6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi saat 24.00’e kadar aşağıdaki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek:
Marmaray
Başkentray
İZBAN
Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
Ayrıca belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden de bayram süresince ücretsiz yararlanılabilecek.