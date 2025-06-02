Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı’nda vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ancak bu uygulama tüm yolları kapsamıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz olacak?
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5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollar ile şu köprülerden geçişler ücretsiz olacak:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Aynı süre boyunca, KGM’nin işlettiği tüm otoyollar da ücretsiz geçiş uygulamasına dahil.

Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen bazı köprü ve otoyollar bu uygulamanın dışında tutuluyor. Bu nedenle, bayram boyunca aşağıdaki güzergâhlar ücretli olmaya devam edecek:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Osmangazi Köprüsü
Avrasya Tüneli
Kuzey Marmara Otoyolu
Ankara-Niğde Otoyolu

6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi saat 24.00’e kadar aşağıdaki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek:

Marmaray
Başkentray
İZBAN
Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Ayrıca belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden de bayram süresince ücretsiz yararlanılabilecek.

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