Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz olacak?

5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollar ile şu köprülerden geçişler ücretsiz olacak:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Aynı süre boyunca, KGM’nin işlettiği tüm otoyollar da ücretsiz geçiş uygulamasına dahil.

Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen bazı köprü ve otoyollar bu uygulamanın dışında tutuluyor. Bu nedenle, bayram boyunca aşağıdaki güzergâhlar ücretli olmaya devam edecek:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Osmangazi Köprüsü

Avrasya Tüneli

Kuzey Marmara Otoyolu

Ankara-Niğde Otoyolu



6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi saat 24.00’e kadar aşağıdaki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek:

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Ayrıca belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden de bayram süresince ücretsiz yararlanılabilecek.