Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte tam liste ve tarihleri
Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak konusuydu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, belirli köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı kesinleşti.
Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak konusuydu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, belirli köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı kesinleşti.
hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
📌 Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bayram tatili boyunca ücretsiz olacak.
📌 Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler ise ücretli olmaya devam edecek.
ücretsiz geçişler ne zaman başlayacak?
🕛 Ücretsiz geçişler, 29 Mart 2025 Cumartesi saat 00.00’dan başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba saat 07.00’ye kadar sürecek.
toplu taşıma da ücretsiz olacak mı?
Resmi Gazete kararına göre, bayramda belli raylı sistemler ve toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek.
🚆 Ücretsiz olacak toplu taşıma hatları:
✔️ Başkentray
✔️ Marmaray
✔️ İZBAN
✔️ Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
✔️ Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
📆 Bu hatlarda ücretsiz ulaşım, 30 Mart 2025 Pazar saat 00.00’dan başlayarak, 1 Nisan 2025 Salı saat 24.00’e kadar devam edecek.