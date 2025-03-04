Belediye Başkanı deprem için uyardı: 28 bin bina yıkılabilir!

Ege ve Marmara Denizi'nde sismik hareketlilik devam ederken, bölgede artçı depremler meydana geliyor. Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerde 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Belediye Başkanı deprem için uyardı: 28 bin bina yıkılabilir!
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Son dönemde Yunanistan başta olmak üzere Ege ve Marmara açıklarında meydana gelen depremler, milyonlarca vatandaşı tedirgin ediyor. Yunanistan’ın Santorini Adası’nda 5’in üzerinde art arda sarsıntılar kaydedilirken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD da bölgede yaşanan depremleri anlık olarak paylaşıyor.

İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, İzmir ve Bursa gibi şehirler için sık sık deprem uyarıları yapılırken, uzmanlar Marmara ve Ege'de büyük bir depremin kaçınılmaz olduğu görüşünde.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldığı bir iftar programında Bursa’nın deprem riskine dikkat çekti. Sanayi ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Bozbey, kentte bulunan 628 bin binanın 122 bininin riskli olduğunu belirtti.

Bozbey, olası 7 büyüklüğündeki bir depremde 28 bin binanın yıkılabileceğini ifade ederek, kentsel dönüşüm ve yapı denetiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Deprem uzmanları ise riskli bölgelerde yapı stokunun hızla elden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

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