Besiclik Can Çekişiyor! Çiftçi Destek Bekliyor Hükümet Dışarıdan İthal Ediyor

Besicilik can çekişiyor. AK Parti hükümeti çiftçiyi desteklemek yerine dışardan hayvan ithal ediyor. Kazanamayan çiftçi üretimden kopuyor. Diyarbakır Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetin, teşviklerin artması ve girdilerin aşağı çekilmesi durumunda sorunun çözüleceğini söyledi.

Editör: Ekrem Demir

Tarımla uğraşan çiftçi de hayvancılıkla uğraşan besici de kazanamıyor. AK Parti hükümetinin yanlış politikaları üretimi baltalıyor. Çiftçiye teşvik verilmiyor. Artan girdi maliyetlerine çözüm bulunmuyor.

Diyarbakır Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetin, besicilikte yaşanan sıkıntıları anlattı. Girdilerin yanı sıra meralardaki kullanım sorunu da çözüm bekliyor.

Çiftçi destek beklerken eylül ayındaki sığır ithalatı yüzde 799 oranında arttı.

Teşvikler artırılır girdi maliyetlerindeki fahiş fiyat artışının önüne geçilirse besici rahat bir nefes alır.

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