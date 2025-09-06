Beşiktaş’ta dehşet anları: İETT otobüsü kontrolden çıkıp motosiklet ve taksiye çarptı!

Kaza, saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Yanık yönetimindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Kontrolden çıkan otobüs önce bir taksiye, ardından bir motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İETT otobüsü ise çarpışmanın ardından kaldırıma çıkarak durabildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kaldırıma çıkan İETT otobüsü belediye ekiplerince çekilerek olay yerinden kaldırıldı.

Kazaya karışan İETT otobüsü şoförü Kadir Can Yanık, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan taksi şoförü Onur Işık’a alkol testi yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“İETT OTOBÜSÜ KAYA KAYA GELDİ”

Kaza sırasında olay yerinde bulunan taksi şoförü Onur Işık, yaşanan anları şöyle anlattı:

“Ben yolumda gidiyordum. Sol taraftan gelen araç direkt kaya kaya geldi. Ben de kendimi kurtarmaya çalışırken bana arkadan vurdu. Motosikletli de arka taraftaydı ona da çarptı ve savurdu. Sonrasında zaten gördüğünüz gibi içeri girdi ve kaldırıma çıktı. Ben az daha ileriye gitmeseydim direkt orta kısımdan çarpacaktı bana. Karşı yönden geliyordu ve direksiyon hakimiyetini kaybetmişti.”