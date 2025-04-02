Beyoğlu’nda küçük yaştaki sürücü dehşeti: Kaldırımda oturan kişiye çarptı, kaçtı!

Beyoğlu’nda 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kaldırımda oturan 59 yaşındaki Abdulkerim Yavuz’a çarptı. Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyoğlu’nda küçük yaştaki sürücü dehşeti: Kaldırımda oturan kişiye çarptı, kaçtı!
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Olay, 31 Mart’ta Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz 18 yaşını doldurmamış olan M.E., babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanırken kontrolü kaybetti. Hızla ilerleyen araç, kaldırımda oturan 59 yaşındaki Abdulkerim Yavuz’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yavuz, ağır yaralandı. Sürücü M.E. ise olay yerinden aracıyla kaçarak uzaklaştı.

AĞIR YARALANAN YAVUZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Abdulkerim Yavuz’u Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yavuz, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücü M.E.’yi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan M.E., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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