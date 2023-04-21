Beyoğlu'ndan Hatay'a kardeş sofrası

Hatay'da 3 semavi dinin liderleri ve siyasiler, depremzedelerle birlikte iftar yaptı. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı İftar yemeğine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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Kadim şehir ve medeniyetlerin beşiği Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileri buluştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetlisi olarak Hatay'a gelen Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Keldani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Mgr. François Yakan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, beraberindeki sanatçılar, basın mensuplarından oluşan grupla tarihi Habib-i Neccar Camisi önüne geldi.

Dini mabetlerin ziyaretinin ardından konteyner kentte depremzedelerle biraraya gelindi.

Ulusal Kanal mikrofonuna konuşan oyuncu ve programcı Şoray Uzun, Hatay'ın tarihi önemine değindi ve "Yaraları hep birlikte saracağız " dedi.

İftarın ardından 3 semavi dinin temsilcileri ilahiler seslendirdi, programda tasavvuf musikisi dinletisi gerçekleştirildi.

# hatay # beyoğlu # Haydar Ali Yıldız

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