Kahramanmaraş'ta hortum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

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Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.

Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.

Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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