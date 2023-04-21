Vaşak, kurt, yaban domuzu ve tavşanlar: Fotokapana böyle yakalandı

Burdur'da dağlık ve ormanlık alanlara fotokapan kuruldu. Çok sayıda yabani hayvan görüntülendi.



Kayıtlarda vaşak, kurt, yaban domuzu ve tavşanlar yer alıyor.



Görüntüler Burdur'dan...Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yaban hayatını takip etmek için bazı bölgelere fotokapan yerleştirdi.



Aralık 2022-Nisan 2023 döneminde yansıyan görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.



