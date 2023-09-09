Bingöl'de yangın! Ahır kül oldu

Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine ise itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de yangın! Ahır kül oldu
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Bingöl'de bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

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BİNGÖL'DEKİ YANGIN BÜYÜKBAŞLARI TELEF ETTİ

Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde Abdullah Abir'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de yangın! Ahır kül oldu - Resim : 2

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 büyükbaş hayvan telef olurken ahırdaki saman ve yem de yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bingöl # yangın # büyükbaş
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