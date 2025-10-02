Bir akran zorbalığı daha: 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

27 Eylül Cumartesi günü Karasu’nun Kabakoz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre 18 yaşındaki E.D., aralarında çocukların da bulunduğu bir grup tarafından darp edildi. Darp neticesinde çenesi kırılan genç, hastanede tedavi altına alındı. Olay anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti ve kavgaya karıştığı belirlenen S.K., S.Y., E.K. ve M.A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.