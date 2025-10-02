Karayolları açıkladı: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, il il yol çalışmaları
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yayımlanan 2 Ekim 2025 tarihli yol durumu bülteninde, ülke genelindeki yol çalışmaları ve trafik düzenlemeleri güncel olarak paylaşıldı.
Bültene göre, Türkiye genelindeki birçok güzergahta bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücüler, ilgili kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıldı.
🚧 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) 4-6.km: 02-03 Ekim 2025 tarihlerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. İzmir istikametinde trafik, bant aktarma ile karşı istikametten gidiş-geliş olarak sağlanacak.
🛣️ Anadolu Otoyolu 6-10.km (Bolu Dağı Geçişi, Ekrem Özdemir Viyadüğü – V1): İki parça derz değişiminde kaynak işlemi yapılacağından araç trafiğine kapatılacak, ulaşım diğer istikametten 2 gidiş, 2 geliş olarak verilecek.
🔧 İzmir-Aydın Otoyolu (Aydın Çevre Yolu) 0-2.km: Üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir istikameti ana gövdedeki sağ ve emniyet şeridi 25 Eylül - 20 Ekim 2025 tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak, trafik diğer şeritlerden sağlanacak.
🛑 Ankara-Kırıkkale Yolu 29-32.km: DDY1 Köprüsü yaklaşım dolgularının iyileştirilmesi çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.
🌄 Balıkesir-Havran Yolu 33-35.km: Heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Havran istikameti trafiğe kapalı, ulaşım karşı yönden kontrollü ve iki yönlü sağlanıyor.
⚠️ Eğirdir-Gelendost Yolu 42-50.km: Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
🏗️ Sivas-Kangal-Gürün Ayr. Yolu 32-34.km: Yol yapım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Sivas-Malatya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
↔️ Alaca-Zile Yolu 11-13.km: Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
🛠️ Afyonkarahisar-Uşak Yolu 26-33.km: Üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor; sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
🌊 Artvin-Şavşat Yolu 16-22.km: Sel hasarlarının giderilmesi ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle 30 Eylül 2025 saat 08:00’dan itibaren ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
⚠️ Sürücüler, KGM tarafından açıklanan bu yol durum bültenine göre, çalışma yapılan kesimlerde hızlarını düşürmeli ve trafik kurallarına uymalı.