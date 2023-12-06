Bir Kamyonetin Kasasında 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü düzensiz göçle mücadele için çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında bir kamyonetin kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir Kamyonetin Kasasında 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Çağlayan Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 06 BD 4688 plakalı kamyoneti durdurdu. Sürücü, kamyoneti durdurduktan sonra kaçtı.

Brandanın açılmasının ardından kamyonet kasasında farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, yabancı uyruklulardan bazılarının ayaklarının çıplak olduğu görüldü.

169 Düzensiz Göçmen Sınırda Yakalandı169 Düzensiz Göçmen Sınırda YakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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