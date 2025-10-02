Bir mesaja tıkladı 400 bin lira dolandırıldı

Olay, 4 Haziran 2024’te Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. E.B., mesajı tıkladıktan kısa süre sonra banka hesaplarından para ve kredi çekildiğini fark etti.

E.B.’nin şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, tutuksuz sanık A.F.G. hakkında “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Müşteki E.B., iddianamede ifadesinde 2 gün içinde kredi kartından 198 bin 960 lira para çekildiğini ve toplam zararının yaklaşık 400 bin lira olduğunu belirtti. E.B., işlemlerin tümünün bilgi ve rızası dışında gerçekleştiğini söyledi. Sanık A.F.G. ise suçlamaları reddederek, müştekiyi tanımadığını ve hesaplarından herhangi bir para hareketi olmadığını savundu.

İddianamede, sanığın benzer suçlardan yargılandığı dosyaların bulunduğu, müştekinin hesaplarından para çekildiği ve sanığın eylemlerinin zincirleme suç kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde sanığın yargılanmasına başlanacak.

uzmanlardan uyarı: linklere tıklamayın, kişisel bilgileri paylaşmayın

Avukat Gülten Aday, son dönemde bilişim yoluyla dolandırıcılık davalarının arttığını belirtti. Aday, sosyal medya, mail ve mesaj yoluyla gelen linkler üzerinden işlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı:

“Vatandaşlar, gelen link ve mesajları teyit etmeden banka bilgileri, telefon ve mail hesaplarını paylaşmamalı. Tanımadıkları veya tanıdıkları kişilerden gelen taleplere itibar etmemeli. Linkleri açmamak ve kişisel verileri paylaşmamak dolandırıcılığı önler.”