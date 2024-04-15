Bir PKK'lı yakalandı!

Ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen ve terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yakalandı.

Bir PKK'lı yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye'de 2017-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen A.A. isimli yabancı uyruklu şüphelinin saklandığı yer tespit edildi.

Şüpheli, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan terörist, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Teleferiğe binmek güvenli mi? Binerken nelere dikkat edilmeli?Teleferiğe binmek güvenli mi? Binerken nelere dikkat edilmeli?Gündem
Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem olduPaşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem olduDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Gaziantep # pkk # terörist # yakalandı
Çok Okunanlar
İslam Memiş altın hakkında kritik uyarı yaptı...
İslam Memiş altın hakkında kritik uyarı yaptı...
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
Çalışan anneler dikkat! O şartları sağlayanlara 325 euro para verilecek
Çalışan anneler dikkat! O şartları sağlayanlara 325 euro para verilecek
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
İran'ın İsrail operasyonuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi
İran'ın İsrail operasyonuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi
Öne Çıkanlar Erdoğan, İran ve İsrail'i yakından takip ediyor | Ulusal Haber Erdoğan, İran ve İsrail'i yakından takip ediyor | Ulusal Haber Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor? Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor?