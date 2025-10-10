Bir yıl sonra yakalandı! Esenler’deki kanlı saldırının firarisi köşeye sıkıştı

İstanbul’un Esenler ilçesinde 31 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan ve 41 yaşındaki Metin D.’nin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Menderes Mahallesi 369. Sokak’ta bulunan bir tekstil atölyesinin önüne motosikletle gelen iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda, içeriye doğru ateş açılmış ve Metin D. vurularak yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kayıplara karışan iki saldırgandan biri, aradan geçen 14 ay sonra polis tarafından yakalandı.

GÜVENLİK KAMERALARI ZANLILARI ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri teknik incelemede, saldırının ardından motosikletli iki kişinin yaklaşık 20 kilometre boyunca birlikte ilerlediklerini belirledi.

Kamera kayıtlarına göre, silahı kullanan zanlı Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde araçtan inerek yürümeye devam etti ve ardından bir taksiye binip Bahçeşehir yönüne gitti. Bu tespitlerin ardından ekipler, uzun süredir aranan saldırganların izini sürmeye devam etti.

Olayın baş şüphelilerinden biri olan Y.S.Z. (19), 7 Ekim tarihinde Güngören’de yunus polislerinin yaptığı rutin denetim sırasında şüpheli davranışları nedeniyle durduruldu.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Y.S.Z’nin Esenler’deki silahlı saldırı nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Zanlının üst aramasında ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güngören’deki polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen zanlının, saldırıyı alacak meselesi yüzünden gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.S.Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.