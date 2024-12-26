Birleşik Metal-İş'ten bir grev daha! İşçiler sloganlarla grev pankartını astı

Haber: Enes Demirkart

Metal işçilerinin ateşi büyümeye devam ediyor. Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu iş yerlerinden birinde daha grev kararı alındı. Kocaeli'ndeki Green Transfo Energy fabrikasına işçiler grev pankartını astı.

Birleşik Metal-iş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işçiler ile birlikte fabrika bahçesinde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından konuşan Özkan Atar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grev yasaklarına karşı mücadele ettiklerini belirtti. Atar, "Grev anamızın ak sütü gibi helaldir" dedi.

Özkan Atar, "Grev hakkı, sendikal hakların, toplu iş sözleşmesi hakkının tamamlayıcı, olmazsa olmazı ve ayrılmaz bir parçasıdır! Biz grev yasaklamalarına karşı bütün gücümüzle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Asgari ücrete de değinen Atar, "Biz, grevlerimizle emekçiye uygulanan sefalet kuşatmasına karşı müdafaa veriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Atar, "Görüyorsunuz, daha dün asgari ücret gece saatlerinde apar topar, yangından mal kaçırırcasına açıklandı. Milyonlarca emekçiyi açlığa ve sefalete mahkûm ettiler. İşte böyle bir dönemde grev hakkı, özgür ve adil bir toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi hakkı her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Biz grevlerimizle, örgütlü mücadelemizle onların milyonlarca emekçiye giydirmek istediği deli gömleğine, sefalet kuşatmasına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grev önlüklerini giyen Green Transfo işçileri, halaylar ve sloganlarla grevlerini başlattı.