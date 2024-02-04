Bitlis'te 3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği düzenlendi

Bitlis'te "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" yapıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halaylar çekildi. Çocuklar da kızak kayarak eğlendi.

Bitlis'te 3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği düzenlendi
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Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" düzenlendi.

Soğuğa aldırış etmeyenler festivalin doyasıya tadını çıkardı. Şenliğe katılanlar, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar da kızakla kayarak eğlendi.

Halayların çekildiği şenlikte, katılımcılara köfte ekmek ve ayran ikram edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, Bitlis'in turizmi için önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bitlis # kayak # festival
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