Bitlis'te 3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği düzenlendi

Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde "3. Geleneksel Meşaleli Kayak Şenliği" düzenlendi.

Soğuğa aldırış etmeyenler festivalin doyasıya tadını çıkardı. Şenliğe katılanlar, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar da kızakla kayarak eğlendi.

Halayların çekildiği şenlikte, katılımcılara köfte ekmek ve ayran ikram edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, Bitlis'in turizmi için önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.