Bitlis'te 3 yılda 32 bin genç ve çocuk yüzme öğrendi

Bitlis'te 3 yılda 32 bin 250 genç ve çocuk yüzme öğrendi. "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında çocuk ve gençle suyla buluşuyor. Aynı zamanda ileri yüzme teknikleriyle yetenekli sporcular yetiştiriliyor.

Bitlis'te 3 yılda 32 bin genç ve çocuk yüzme öğrendi
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"Yüzme bilmeyen kalmasın" dediler, Bitlis'te binlerce çocuğu su ile buluşturdular.

Proje kapsamında, 3 yılda 32 bin 250 çocuk ve gence yüzme eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle çocuklar sadece yüzme öğrenmiyor. Sporcu olmak için de bir adım atmış oluyor.

Çocuklar ayrıca, suda canlı kalma tekniklerini de öğreniyor.

Antrenör Emre Can Zorlu her yıl verilen eğitimlere talebin arttığını söyledi. 

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Bitlis # bitlis # yüzme
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