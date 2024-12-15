Bodrum’da sokak köpekleri dehşeti: 1300 tavuk telef oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi’nde tavuk yetiştiriciliği yapan Ali Sulak, sahipsiz sokak köpeklerinin iki ayrı saldırısında toplam 1300 tavuğunu kaybetti. İlk saldırıda 700, ikinci saldırıda ise 600 tavuk telef olurken, yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bodrum’da sokak köpekleri dehşeti: 1300 tavuk telef oldu
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Tavukçuluk işine ek gelir sağlamak amacıyla başladığını belirten 45 yaşındaki Sulak, “Kredi çekerek aldığım tavukların telef olması beni hem maddi hem de manevi anlamda çok yıprattı. Nisan ayında yine aynı durumla karşılaştım. Sahipsiz köpekler kümese girip tavuklarımı öldürmüştü. Bu durumu polise bildirdim ancak köpeklerin sahibi olmadığı için herhangi bir sonuç alınamadı. Şimdi aynı durum tekrar yaşandı ve toplamda 1300 tavuğum telef oldu” dedi.

Tavuklarını korumak için pek çok önlem aldığını ifade eden Sulak, “Elektrikli tel kullandım, kalın ve ince kümes tellerini üç kat döşedim. Ayrıca yarım metre derinliğe tel gömdüm ki kazıp giremesinler. Ancak yine de telleri koparıp içeri girdiler. Kameralara bakınca köpeklerin saldırdığı anları görebiliyoruz. Tavukları yemiyorlar, sadece öldürüyorlar. Eğer yeseler, üç-beş tanesini kaybetmeye razıyım. Ama hepsini öldürüyorlar. Şu anda kümesimde sadece 7-8 tavuk kaldı, onlar da şans eseri kurtuldu” diye konuştu.

Ali Sulak, özellikle kış aylarında sahipsiz bırakılan köpeklerin aç kaldıklarında saldırganlaştığını belirterek, “Bu durum sadece benim başıma gelmiyor. Koyunları da aynı şekilde telef ediyorlar. Onlar da aç olduğu için saldırıyor, ancak bu sorun için acil bir çözüm bulunmalı” dedi.

Sulak, yeniden tavuk almak istediğini ancak köpeklerin saldırılarına karşı nasıl bir önlem alacağını bilmediğini söyledi ve yetkililere çağrıda bulundu: “Bu durumun önüne geçilmesi için yardım bekliyorum.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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