Boğazda tarihi anlar! Cumhurbaşkanlığı yat yarışları Çanakkale’de yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın üçüncü etabı Çanakkale Zafer Kupası, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

İstanbul’dan 22 Ağustos’ta yola çıkan 23 yelkenli ve 230 sporcu dün Çanakkale’ye ulaştı.

“ÇANAKKALE DENİZCİLİĞİN KALBİDİR”

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Alınteri Feribotu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve denizcilik açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çanakkale’nin Boğaz’ı, yarımadası ve ana karasıyla çok özel bir deniz coğrafyasına ev sahipliği yaptığını belirten Toraman, ‘Tarih boyunca Türk denizciliğinin ana karargahı Çanakkale olmuştur. Osmanlı donanması burada konuşlanmıştır, ilk tersaneler bu kentte kurulmuştur, ilk kaptan-ı derya Gelibolu’da ikamet etmiştir. Böylesine önemli bir noktada, tarihimiz açısından çok önemli bir büyük deniz zaferinin de kazanıldığı topraklarda Çanakkale Zafer Kupası yarışlarının gerçekleşiyor olması gurur verici.’” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise kentin tarihi bir gün yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları gibi prestijli bir aktivitenin Çanakkale’de yapılıyor olması bizleri mutlu etti. Çanakkaleliler, kordondan baktıklarında Boğaz’ı daha güzel görecekler. Amacımız, özellikle gençlerin ve çocukların denize olan ilgisini artırmak. Çanakkale bu tür organizasyonlarla hem Türkiye’de hem de dünyada daha bilinir hale geliyor.”

İLK KEZ ÇANAKKALE’DE DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da tarihte ilk kez bu yarışın Çanakkale’de düzenlendiğini, İstanbul’dan hareket eden 230 sporcunun dün kente vardığını ve yarış icra ettiklerini söyledi.

Vali Toraman’ın feribottan çaldığı korna ile start alan yarışta, sporcular rüzgarın hakim olduğu Çanakkale Boğazı’nda yaklaşık 1,5 saatlik bir mücadele verdi.

Yoğun ilgiyle takip edilen yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri akşam düzenlenecek törende takdim edilecek.