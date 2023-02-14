Bölgede elektrik ve doğal gaz nasıl karşılanıyor? Bakan Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde elektrik ve doğal gaz verme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Son Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bakanlığa bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunan Dönmez, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bakanlığının da deprem bölgelerindeki çalışmalara destek verdiğini vurgulayan Dönmez, "Bakanlığımız başta madenciler olmak üzere sahada. Yaklaşık 10 bin kişiyle arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Bu bölgede (Hatay) de oldukça yüksek oranda madenci kardeşimiz, yine vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için çalışmalara yoğun bir şekilde katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

"HASSAS DAVRANIYORUZ"

Bakan Dönmez, deprem nedeniyle zarar gören 10 ildeki elektrik ve doğal gaz altyapılarının onarıldığını dile getirdi.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"10 ilimizde elektrik ve doğal gaz verme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Hasarın yoğun olduğu bölgeler Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarının ardından elektrik ve doğal gaz verme işlemleri hızlıca tamamlanacak. Özellikle doğal gazı, hasarın yoğun olduğu bölgelerde tüm binaları ve şebekemizi test etmeden verme imkanımız söz konusu değil. Hassas davranıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz o bölgelerde özellikle oturum halinde olan binalardan başlamak suretiyle gaz verme işlemlerini yoğun bir şekilde yürütüyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # elektrik # doğalgaz # Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Benzer Videolar

198 saat sonra mucizenin adı: Muhammed Cafer 198 saat sonra mucizenin adı: Muhammed Cafer
Tam 198 saat sonra bir mucize: 2 kardeş kurtarıldı Tam 198 saat sonra bir mucize: 2 kardeş kurtarıldı
Enkazın altından gelen ses ile aramalar hızlandı: Umutlu bekleyiş sürüyor Enkazın altından gelen ses ile aramalar hızlandı: Umutlu bekleyiş sürüyor
İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de
"Kahramanlar hoş geldiniz" "Kahramanlar hoş geldiniz"
"Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi "Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi
Antalya'da depremzede sayısı ne kadar? Antalya'da depremzede sayısı ne kadar?
222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı 222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı
Şile'de mayın patladı Şile'de mayın patladı
Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu
Depremzedeler böyle tahliye ediliyor Depremzedeler böyle tahliye ediliyor
212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör 212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...