Bolu yangınında büyük skandal: İtfaiye raporu otel ziyareti olmadan mı hazırlandı?

Bolu’da 21 Ocak 2024 tarihinde Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. 20’si tutuklu, toplam 32 sanıklı davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bolu yangınında büyük skandal: İtfaiye raporu otel ziyareti olmadan mı hazırlandı?
Yayınlanma:

İlk duruşmanın bir hafta sürmesinin ardından, mahkeme 22 Eylül’e ertelendi. Dava sürecinde eksikliklerin giderilmesi için yürütülen çalışmalarda, tutuklu sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın olay öncesi Grand Kartal Otel’e gidip gitmediği ve denetimi gerçekten yapıp yapmadığı konusunda şüpheler oluştu.

Mahkeme, 28 Aralık 2024’te yapıldığı iddia edilen denetimin cumartesi gününe denk gelmesi ve raporun saha incelemesi yapılmadan kağıt üzerinde hazırlanmış olabileceği yönündeki şüpheler üzerine bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Sanık İrfan Acar’ın belirtilen tarihte denetim yapıp yapmadığı, otelde bulunup bulunmadığı HTS kayıtları ve belediyeye ait aracın GPS sinyaliyle tespit edilecek.

Karayollarında son durum: Hangi yollar kapalı, nerede çalışma var?Karayollarında son durum: Hangi yollar kapalı, nerede çalışma var?Yurt
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi: 2 Milyar TL’lik vurgun ortaya çıktıYasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi: 2 Milyar TL’lik vurgun ortaya çıktıGündem
kartalkaya yangın
Günün Manşetleri
İtfaiye raporu otel ziyareti olmadan mı hazırlandı?
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçiyor?
5 milyar dolarlık ticaret hedefi için omuz omuza!
Rezan Epözdemir operasyonunda yeni gözaltılar var
Çanakkale ve İzmir’deki yangınlar ne durumda?
“Biniş Kartı Doğrulama Sistemi” uygulaması başladı
Hükümetin memur ve memur emeklisine ilk zam teklifi açıklandı
Balıkesir’de deprem sonrası 1087 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
“Terörsüz Türkiye süreci, milletimizin ebedi kardeşliğini pekiştirecek”
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı? Bugün akaryakıta zam ya da indirim var mı?
Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçiyor? Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçiyor?
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi
Hangi yollar kapalı, nerede çalışma var? Hangi yollar kapalı, nerede çalışma var?