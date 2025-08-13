Bolu yangınında büyük skandal: İtfaiye raporu otel ziyareti olmadan mı hazırlandı?

İlk duruşmanın bir hafta sürmesinin ardından, mahkeme 22 Eylül’e ertelendi. Dava sürecinde eksikliklerin giderilmesi için yürütülen çalışmalarda, tutuklu sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın olay öncesi Grand Kartal Otel’e gidip gitmediği ve denetimi gerçekten yapıp yapmadığı konusunda şüpheler oluştu.

Mahkeme, 28 Aralık 2024’te yapıldığı iddia edilen denetimin cumartesi gününe denk gelmesi ve raporun saha incelemesi yapılmadan kağıt üzerinde hazırlanmış olabileceği yönündeki şüpheler üzerine bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Sanık İrfan Acar’ın belirtilen tarihte denetim yapıp yapmadığı, otelde bulunup bulunmadığı HTS kayıtları ve belediyeye ait aracın GPS sinyaliyle tespit edilecek.