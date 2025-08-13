Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi: 2 Milyar TL’lik vurgun ortaya çıktı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı operasyonlarda 29 şüphelinin tutuklandığını, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre şüphelilerin;

Sosyal medya üzerinden sahte motor, televizyon ve konteyner ilanları ile vatandaşları dolandırdıkları,
İnternet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,
Sahte internet siteleri üzerinden “kripto borsasında para kazanma” vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli olarak; Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı.

Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

