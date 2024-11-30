Borç kavgası kanlı bitti: Şüpheli aranıyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 3 kardeş yaralandı. Şüpheli Mehmet G. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Borç kavgası kanlı bitti: Şüpheli aranıyor
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Olay, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Camikebir Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, Hasan, Uğur ve Kamil Güzel kardeşler ile Mehmet G. arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hasan ve Uğur tabancayla vurularak, Kamil Güzel ise tabancanın kabzasıyla kafasına vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, Yahyalı Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet G.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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