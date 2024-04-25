Boşanma aşamasındaki şahsın cansız bedeni doğalgaz borusuna asılı bulundu!

Olay, Bolu'da yaşandı. Boşanma aşamasındaki 2 çocuk babası şahsın cansız bedeni, evinde akrabaları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Boşanma aşamasındaki şahsın cansız bedeni doğalgaz borusuna asılı bulundu!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, İzzet Baysal Mahallesi’nde Özcan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Ö.’den bir süre yakınları haber alamadı. Dün gece saatlerinden itibaren haber alınamayan Mehmet Ö.’nün evine giden akrabaları kapıyı açtıklarında Mehmet Ö.’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Doğalgaz borusuna asılı halde Mehmet Ö.’yü gören akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 çocuk babası Mehmet Ö.’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Ö’nün cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında ara karar! Polat çiftinin tutukluluk haliyle ilgili karar verildiDilan Polat ve Engin Polat davasında ara karar! Polat çiftinin tutukluluk haliyle ilgili karar verildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# boşanma # cansız beden
Çok Okunanlar
Bankalar yarışa girdi! Emeklilere 18 bin TL promosyon
Bankalar yarışa girdi! Emeklilere 18 bin TL promosyon
Emekliler dikkat! Hazırlıklar tamamlandı
Emekliler dikkat! Hazırlıklar tamamlandı
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu!
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu!
Öne Çıkanlar İSRAİLLİLER NETANYAHU'YU EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO ETTİ! İSRAİLLİLER NETANYAHU'YU EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO ETTİ! Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum… Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum…