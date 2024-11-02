Boşanmalar neden artıyor?

Hükümetin bir yıllık yol haritasının yer aldığı 2025 programında boşanmalar ve aile yapısına özel bölüm ayrıldı. Boşanma nedenleri araştırılacak, azaltılmasına yönelik çalışılacak. Kadınlar için ek destek politikaları geliştirilecek.



Bir tarafta ekonomik ve sosyal nedenler, diğer tarafta da ahlaki çürüme ve LGBT dayatması… Dünyada boşanma sayıları ciddi oranda arttı. Türkiye’de de son iki yılda dağılan yuva sayısı 350 bini aştı.



Azalan doğurganlığa karşı önlem alınırken, artan boşanmalara karşı da ailenin güçlendirilmesi için adımlar atılacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, hükümetin 2025 yılı programında boşanmalar ve aile yapısına özel bir bölüm ayrıldı. Tek kişilik hane oranının yükseldiğine dikkat çekildi.



Programa göre, Türkiye’deki 26 milyon 300 binden fazla hanenin yüzde 20’si tek kişilik. Baba veya anneyle yaşayan çocuklardan oluşan hane halkı oranında da artış var. 2023 yılında bu oran yüzde 10,6 oldu. Bu ailelerdeki 171 bin 213 çocuğun velayetinin yüzde 74,9’u anneye, yüzde 25,1’in ise babaya verildiği belirtildi.



Programda artan boşanma sayıları ile tek ebeveynli ailelerde ve bu ailelerde yaşayan çocuk sayısında artış yaşandığı belirtildi. Boşanmanın altında yatan temel nedenlerin incelenerek sayısının azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı ifade edildi.



Tek ebeveynli ailelerin ise barınma, geçim, beslenme, ulaşım, çocuk bakımı ve eğitimi gibi önemli sorunlarının olduğu ifade edildi. Özellikle kadınların bu durumu yaşadığı göz önünde tutularak yürütülen çalışmalara ek destek politikalarının geliştirileceği kaydedildi.