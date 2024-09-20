Bozcaada’da büyük sardalya avı: 30 ton balık tekneye çıktı!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında avlanan "Çalı Balıkçılık" isimli gırgır teknesi, bu sabah dev bir sardalya sürüsüyle karşılaştı. Tekne kaptanı Nadir Karabiber'in "Mola" anonsuyla ağlar denize bırakıldı ve kısa bir süre sonra ağlar sardalyayla dolu bir şekilde geri toplandı.

Toplamda 30 ton sardalya yakalanırken, bu büyük av tekne ekibinin yüzünü güldürdü. Kaptan Karabiber, "Sabah erken saatlerde Bozcaada açıklarında denize açıldık ve ağlarımızı bıraktık. Bir süre sonra ağlarımızı topladık ve içi sardalyalarla dolu olduğunu gördük. Beklentimizin çok üstünde bir av gerçekleştirdik, biz de bu kadarını beklemiyorduk," dedi.