Bu çiçeği koparmanın cezası tam 577 bin lira

Aydın'daki bu çiçeği koparmanın cezası tam 517 bin 222 lira.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Bu çiçeği koparmanın cezası tam 577 bin lira
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Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde yetişen ve yörenin en önemli endemik türlerinden biri olan tüylü çan çiçeğini koparmanın cezasının 577 bin 212 TL olduğu bildirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde yetişen tüylü çan çiçeğini yerinde inceledi. Nesli tükenmekte olan çiçeği koparana 577 bin 212 TL para cezası uygulanacağı belirtildi. Jandarma ekipleri çiçekleri kontrol ederken, bölgedeki vatandaşları da bitkinin korunması ve koparılmaması konusunda broşür dağıtıp, konuyla ilgili bilgilendirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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