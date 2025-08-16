Bu daireler 8 yıldır yasaklıydı: Geri dönüyor!

2017 yılında alınan karar ile yapımı yasaklanan 1+0 (stüdyo) daireler için önemli bir gelişme yaşandı

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bu daireler 8 yıldır yasaklıydı: Geri dönüyor!
Yayınlanma:

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile 8 yıl aradan sonra stüdyo daireler yeniden inşa edilebilecek. Düzenlemenin, gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaratması ve kiralardaki artışı frenlemesi hedefleniyor.

NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, NTV’ye yaptığı açıklamada, stüdyo dairelerin yasaklanma sebebini şu şekilde açıkladı:

“Türkiye’de konutlarda genellikle aileler yaşıyor ve bu tip daireler apartman sakinlerini rahatsız edebiliyor.”

Yeni düzenleme ile birlikte 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi de yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre stüdyo daire yapımı bazı şartlara bağlı olacak:

Oturma odasının dar kenarı en az 2,50 m olacak
Dairenin alanı en az 9 m² olacak
Yatak nişi varsa ayrıca yatak odası zorunluluğu kalktı
Aynı parseldeki konutların en fazla %20’si stüdyo daire olabilecek

Mimar Erkutoğlu, konuyla ilgili şunları ekledi:

“Çıkan düzenlemede dar kenarı 2,5 metre, alanı 9 m² olan yatak nişi yapılabiliyor. Yani bu yine 1+1 anlamına geliyor, sadece salonu 12 m²’den 21 m²’ye çıkarmak gerekiyor. Daha önce 12 m² salona 2 m² yatak ekliyorduk, artık yatak odasına duvar yapmak zorunda değiliz; yatağı ortaya koyabiliyoruz.”

Yeni düzenleme, gayrimenkul sektöründe stüdyo dairelerin yeniden cazip hale gelmesini sağlayabilir ve kiralık konut fiyatlarını dengelemeye katkıda bulunabilir.

AFAD duyurdu: Çanakkale'de depremAFAD duyurdu: Çanakkale'de depremYurt
16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durumYurt
kira artışı kiracılar
Günün Manşetleri
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı!
Balıkesir’de deprem sonrası ağır tablo
Memur ve emekliye ikinci zam teklifi geldi!
Bakan Yumaklı'dan çarpıcı uyarı
Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor
Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları
16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları 16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem