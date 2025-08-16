Bu daireler 8 yıldır yasaklıydı: Geri dönüyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile 8 yıl aradan sonra stüdyo daireler yeniden inşa edilebilecek. Düzenlemenin, gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaratması ve kiralardaki artışı frenlemesi hedefleniyor.

NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, NTV’ye yaptığı açıklamada, stüdyo dairelerin yasaklanma sebebini şu şekilde açıkladı:

“Türkiye’de konutlarda genellikle aileler yaşıyor ve bu tip daireler apartman sakinlerini rahatsız edebiliyor.”

Yeni düzenleme ile birlikte 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi de yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre stüdyo daire yapımı bazı şartlara bağlı olacak:

Oturma odasının dar kenarı en az 2,50 m olacak

Dairenin alanı en az 9 m² olacak

Yatak nişi varsa ayrıca yatak odası zorunluluğu kalktı

Aynı parseldeki konutların en fazla %20’si stüdyo daire olabilecek

Mimar Erkutoğlu, konuyla ilgili şunları ekledi:

“Çıkan düzenlemede dar kenarı 2,5 metre, alanı 9 m² olan yatak nişi yapılabiliyor. Yani bu yine 1+1 anlamına geliyor, sadece salonu 12 m²’den 21 m²’ye çıkarmak gerekiyor. Daha önce 12 m² salona 2 m² yatak ekliyorduk, artık yatak odasına duvar yapmak zorunda değiliz; yatağı ortaya koyabiliyoruz.”

Yeni düzenleme, gayrimenkul sektöründe stüdyo dairelerin yeniden cazip hale gelmesini sağlayabilir ve kiralık konut fiyatlarını dengelemeye katkıda bulunabilir.