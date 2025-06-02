Bu illerde yaşayanlar bayramda plan yapmasın: 7 şehirde sağanak alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma için bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. MGM’nin son tahminlerine göre, özellikle doğu illerinde yaşayan vatandaşların dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.
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Bayramın ilk günü dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uyarı üstüne uyarı geliyor. Şiddetli yağış beklenen illerde yaşayanların planlarını gözden geçirmesi gerekebilir.
6 Haziran'da gök gürültülü sağanak beklenen 7 şehir:
Ardahan
Kars
Iğdır
Erzurum
Ağrı
Van
Hakkâri
Meteoroloji uzmanları, bu illerde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini ve ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Bayramda seyahate çıkmayı planlayanlar için hava durumu güncellemelerinin yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.