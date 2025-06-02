Bu illerde yaşayanlar bayramda plan yapmasın: 7 şehirde sağanak alarmı!

Bayramın ilk günü dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uyarı üstüne uyarı geliyor. Şiddetli yağış beklenen illerde yaşayanların planlarını gözden geçirmesi gerekebilir.

6 Haziran'da gök gürültülü sağanak beklenen 7 şehir:

Ardahan

Kars

Iğdır

Erzurum

Ağrı

Van

Hakkâri

Meteoroloji uzmanları, bu illerde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini ve ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Bayramda seyahate çıkmayı planlayanlar için hava durumu güncellemelerinin yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.