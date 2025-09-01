Bu mahallelerde oturanlar dikkat! Kadıköy’de sular kesilecek

Kadıköy’de su kesintisi alarmı! İSKİ’nin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahallede 11 ila 15 saat sürecek kesintiler uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, "Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek."

Bu çalışmalar doğrultusunda iki farklı bölge grubu su kesintisinden etkilenecek.

5 MAHALLEDE GECE 21.00'DEN SABAH 08.00'E KADAR SU YOK

İSKİ'nin açıklamasında belirtilen ilk kesinti grubu şöyle: "Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek."

Daha uzun süreli kesintinin yaşanacağı ikinci grup mahalle ise şöyle açıklandı: "Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak."

