BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı sefeleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Konuyla ilgili BUDO'nun internet sitesinden duyuru yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi
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Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olacak olumsuz hava koşulları, Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı yapılan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerini de etkiledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO'nun yarınki bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayağı belirtildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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