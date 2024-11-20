BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olacak olumsuz hava koşulları, Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı yapılan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerini de etkiledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO'nun yarınki bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayağı belirtildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.