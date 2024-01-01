Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Deprem Olan İller Hangileri? 1 Ocak 2024'te Yaşanan Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün yaşanan depremleri kaydetmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre yaşanan son depremler hangileri? AFAD ve Kandilli Rasathanesi hangi illerde deprem kaydetti? 1 Ocak 2024 günü yaşanan son depremlerin listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün yaşanan depremleri anlık olarak kaydetmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kaydettiği depremlerin bir kısmı hiç hissedilmezken bir kısmı da depremi yaşananlar tarafından hissedilebilir. Peki 1 Ocak 2024 Pazartesi günü hangi illerde deprem oldu?
AFAD'A GÖRE SON YAŞANAN DEPREMLER
01-01-2024 11:49:39 37.9983 27.4178 6.9 ML 1.6 Selçuk (İzmir) 614744
01-01-2024 10:36:13 37.9781 43.4833 7 ML 2.8 Gürpınar (Van) 614743
01-01-2024 10:06:39 38.1369 37.8875 7.61 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 614742
01-01-2024 09:27:10 38.1086 37.5028 9.47 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 614741
01-01-2024 09:02:35 37.5411 37.2028 6.98 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 614740
01-01-2024 08:56:51 36.3022 36.2767 7.01 ML 1.9 Antakya (Hatay) 614739
01-01-2024 08:33:23 37.0506 28.3189 7 ML 1.1 Ula (Muğla) 614738
01-01-2024 08:20:43 36.2647 36.1753 6.99 ML 2.3 Antakya (Hatay) 614736
01-01-2024 08:01:18 37.4822 43.9908 7 ML 1.9 Yüksekova (Hakkari) 614737
01-01-2024 07:26:16 37.8839 36.2314 7 ML 2.3 Saimbeyli (Adana) 614727
01-01-2024 07:07:27 38.2361 37.6258 7 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 614728
01-01-2024 07:02:21 38.1553 38.5633 7 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 614729
01-01-2024 05:48:05 36.6044 36.4283 6.56 ML 2.3 Kırıkhan (Hatay) 614730
01-01-2024 05:42:26 38.8044 37.3997 0.12 ML 1.5 Gürün (Sivas) 614733
01-01-2024 05:41:22 37.0669 29.0408 7 ML 1.2 Acıpayam (Denizli) 614732
01-01-2024 05:30:02 37.0806 28.9031 7 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) 614731
01-01-2024 05:25:04 38.3356 27.2108 11.27 ML 1.4 Buca (İzmir) 614734
01-01-2024 04:39:04 38.0258 30.0742 7.02 ML 1.7 Dinar (Afyonkarahisar) 614735
01-01-2024 04:31:05 38.0578 36.6178 8.98 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 614725
01-01-2024 04:18:29 38.1589 27.2697 5.6 ML 1.6 Torbalı (İzmir) 614726
KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER
2024.01.01 10:36:15 38.0770 43.4408 8.4 -.- 2.6 -.- OZLUCE-GURPINAR (VAN) İlksel
2024.01.01 10:06:38 38.1907 37.8203 7.8 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.01 10:04:33 39.3308 29.2773 0.0 -.- 1.3 -.- EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.01.01 09:02:36 37.5098 37.1307 6.5 -.- 0.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.01 08:56:50 36.2878 36.3150 5.1 -.- 1.7 -.- SACAKLI-(HATAY) İlksel
2024.01.01 08:33:23 37.0498 28.2833 6.1 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2024.01.01 08:20:43 36.2508 36.2180 5.4 -.- 2.3 -.- NARLICA-(HATAY) İlksel
2024.01.01 07:26:16 37.9303 36.2253 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.01 07:07:28 38.3597 37.5673 11.9 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.01 06:24:25 37.4043 37.0948 5.4 -.- 1.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.01 06:13:11 38.7998 23.2900 5.7 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.01.01 06:07:13 38.3025 37.0462 9.3 -.- 1.3 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.01 05:48:05 36.6103 36.3932 9.9 -.- 2.3 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.01.01 05:42:27 38.7670 37.4430 2.3 -.- 1.3 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.01 05:41:22 37.0917 29.0603 7.8 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.01.01 05:30:02 37.0937 28.9412 15.2 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.01 05:25:04 38.3290 27.1942 3.7 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.01.01 05:06:50 34.7140 24.6000 5.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.01 04:39:03 38.0205 30.0913 9.9 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.01.01 04:31:05 38.0598 36.6387 7.9 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.01 04:18:28 38.1700 27.2527 6.9 -.- 1.8 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.01.01 03:52:59 38.8310 37.3972 5.0 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.01 03:43:26 40.7112 27.5057 12.4 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.01 03:08:47 38.4315 37.4150 10.1 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.01 02:24:42 34.5180 25.4597 11.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.01 01:45:34 37.5007 43.7095 5.0 -.- 1.9 -.- BAYKOY-(HAKKARI) İlksel
2024.01.01 01:28:46 37.4955 43.6895 5.0 -.- 3.8 3.8 CIMENLI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.01 01:05:14 36.6178 36.4607 7.9 -.- 1.2 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.01.01 01:00:34 38.2335 38.5375 9.1 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.01 00:58:57 38.0993 36.5127 5.4 -.- 1.6 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.01 00:55:45 37.9845 35.6235 5.0 -.- 1.4 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.01.01 00:53:40 40.4630 28.8895 10.3 -.- 1.1 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2024.01.01 00:14:16 39.1023 27.5385 5.3 -.- 1.2 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel