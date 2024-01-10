Bugün Nerede Deprem Oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler... 10 Ocak 2024 Günü Hangi İlde Deprem Oldu?

İstanbul'da yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmekte ve not edilmektedir. Daha sonrasında bu kayıtlar kamuoyu ile paylaşılır. Türkiye'de deprem konusunda en güvenilir kurumlardan olan AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre 10 Ocak'ta nerede deprem oldu? Bu depremlerden hangi iller etkilendi?

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

10-01-2024 08:44:58 38.0153 37.4881 7 ML 2.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 615742

10-01-2024 08:36:32 37.9233 28.7758 7 ML 1.4 Sarayköy (Denizli) 615743

10-01-2024 08:09:22 37.9775 37.5567 7 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 615739

10-01-2024 08:00:15 38.5286 39.125 6.14 ML 0.8 Merkez (Elazığ) 615740

10-01-2024 07:59:18 38.84 37.2764 6.86 ML 1.6 Gürün (Sivas) 615741

10-01-2024 07:53:39 40.5425 35.1656 11.98 ML 2.4 Mecitözü (Çorum) 615738

10-01-2024 07:19:04 37.6556 37.4444 7.11 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 615737

10-01-2024 07:05:03 38.0414 36.5597 9.25 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 615736

10-01-2024 06:57:15 37.9197 28.7719 7 ML 1.2 Sarayköy (Denizli) 615735

10-01-2024 06:52:21 37.9953 36.3103 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 615734

10-01-2024 06:35:07 35.9594 35.9203 10.42 ML 3.3 Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.95 km] Yayladağı (Hatay) 615719

10-01-2024 06:26:40 35.8689 35.6356 7 ML 2.4 Akdeniz 615720

10-01-2024 06:19:23 38.1786 38.7481 7.02 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 615721

10-01-2024 06:18:40 38.2767 38.1547 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 615722

10-01-2024 06:12:20 38.0114 36.635 7 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 615725

10-01-2024 06:12:14 37.9253 28.7731 7 ML 1.4 Sarayköy (Denizli) 615723

10-01-2024 05:51:44 37.8575 36.6706 6.98 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 615726

10-01-2024 05:48:30 38.2519 39.0728 7 ML 1.5 Doğanyol (Malatya) 615724

10-01-2024 04:41:13 34.6156 26.3394 9.53 ML 2.7 Akdeniz 615729

10-01-2024 04:39:23 37.1681 38.4383 7 ML 1.6 Bozova (Şanlıurfa) 615727

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2024.01.10 09:12:16 40.5448 35.1070 12.4 -.- 2.0 -.- PALABIYIK-(CORUM) İlksel

2024.01.10 08:54:15 38.3880 38.7233 8.5 -.- 1.9 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel

2024.01.10 08:46:07 35.6757 31.8713 9.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.10 08:44:59 38.0957 37.4370 12.1 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.10 08:43:23 36.2905 36.2353 5.0 -.- 1.3 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel

2024.01.10 08:09:22 38.0292 37.4228 9.1 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.10 07:59:19 38.8502 37.2893 5.4 -.- 1.3 -.- KALEDERE-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.01.10 07:53:39 40.5577 35.1558 5.0 -.- 2.5 -.- ELVANCELEBI-MECITOZU (CORUM) İlksel

2024.01.10 07:05:02 38.1317 36.6143 5.3 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.10 06:52:21 37.9783 36.3302 4.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.10 06:35:07 35.9542 35.9750 6.0 -.- 3.3 3.4 YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2024.01.10 06:26:39 35.8122 35.6520 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.10 06:19:24 38.3490 38.7157 9.7 -.- 1.4 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2024.01.10 06:12:13 37.9667 28.8163 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) REVIZE01 (2024.01.10 06:12:20)

2024.01.10 05:51:43 37.8863 36.7170 5.0 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.10 05:48:32 38.3427 39.0802 5.0 -.- 1.4 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.01.10 05:23:00 37.0668 28.3322 19.7 -.- 0.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.01.10 04:39:19 36.7185 38.7973 25.7 -.- 1.8 -.- KIRMITLI-AKCAKALE (SANLIURFA) İlksel

2024.01.10 04:00:09 34.3995 25.4252 17.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.10 03:16:19 37.8847 28.6878 2.0 -.- 1.4 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel

2024.01.10 02:43:18 37.7780 35.3735 5.4 -.- 1.7 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.01.10 02:41:55 38.2575 27.4402 5.2 -.- 1.3 -.- ORMANKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel

2024.01.10 02:14:19 38.2453 38.4600 11.4 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2024.01.10 01:54:46 40.1688 31.7837 6.5 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.01.10 01:48:19 38.1768 26.3895 8.5 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.10 01:45:48 40.5455 27.3835 5.4 -.- 2.2 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.01.10 00:49:14 38.0212 37.4317 8.9 -.- 1.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.10 00:41:26 40.5477 35.2090 8.5 -.- 2.5 -.- ALOREN-MECITOZU (CORUM) İlksel

2024.01.10 00:37:36 40.5642 35.1730 7.6 -.- 3.2 -.- ELVANCELEBI-MECITOZU (CORUM) İlksel

2024.01.10 00:34:30 40.5428 35.1815 2.2 -.- 4.3 4.2 AGCAKOYUN-MECITOZU (CORUM) İlksel

2024.01.10 00:10:12 38.5007 37.2477 8.8 -.- 1.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel