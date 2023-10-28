Bugün ve Yarın Toplu Taşıma Ücretsiz! Üç Büyük Şehirden 29 Ekim Kararı
Metro İstanbul bugün ve 29 Ekim'de İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. Kent genelinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle tüm hatlarda ücretsiz yolculuk yapılabilecek.
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz yolculuk yapacak. Metro İstanbul bugün ve 29 Ekim'de İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek.
Ücretsiz hizmete Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu da dahil edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi